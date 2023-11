JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit Blick auf die Dividende und einen Aktienrückkauf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Die Anhebung der Dividende decke sich mit den Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der zwei Milliarden Euro schwere Aktienrückkauf sei indes eine Überraschung. Er belaufe sich auf knapp zwei Prozent der Marktkapitalisierung./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 13:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 13:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.