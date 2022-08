JPMorgan belässt Deutsche Post auf 'Overweight' - Ziel 56,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,70 Euro belassen. Die Bonner hätten im zweiten Quartal beruhigend gut abgeschnitten, schrieb Analyst Samuel Bland am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Er rechnet mit leicht steigenden Markterwartungen. Sorgen um das mittelfristige Gewinnniveau dürfte es aber weiter geben./ag/men Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 07:03 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.