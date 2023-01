JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 186 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Nach der November-Erholung seien die Handelsvolumina an den Kassamärkten der europäischen Börsenbetreiber Deutsche Börse, Euronext und London Stock Exchange (LSE) im Dezember dem gegenüber deutlich gesunken, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Ähnlich sehe die Entwicklung bei der Euronext und der LSE bisher im Januar aus, wogegen der Frankfurter Konkurrent habe zulegen können. An den Derivate- und Währungsmärkten sehe die Entwicklung durchwachsen aus./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 00:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 00:41 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.