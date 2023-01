JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Finanztrends Video zu Delivery Hero



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Essenslieferdienste dürften weiterhin nach Zukaufmöglichkeiten im asiatischen Markt schauen, der immer noch ein erhebliches Wachstumspotenzial habe, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insbesondere bei Delivery Hero sieht er hier Spielraum für eine operative Ergebnisverbesserung (Ebitda), was zu einem weiteren Treiber für die von ihm positiv eingeschätzte Aktie werden könnte./gl/knd/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.