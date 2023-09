JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 57 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die zunächst von der "Wirtschaftswoche" berichteten und inzwischen vom Essenslieferdienst bestätigten Verkaufsüberlegungen für Aktivitäten in Südostasien könnten die Unternehmensbilanz deutlich aufpolieren, schrieb Analyst Marcus Diebel am Mittwoch in einer im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Im Falle eines Deals über eine Milliarde Euro erwartet er 2025 einen Barmittelbestand von rund 2,5 Milliarden Euro. Daher sei der mögliche Verkauf positiv zu werten, zumal sich Delivery Hero von einigen verlustträchtigen Geschäftsteilen trennen würde, was die Finanzsituation weiter verbessern dürfte./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 15:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 15:51 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.