JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 57 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Investorenfokus liege wieder auf den Barmitteln und damit auf der Finanzsituation des Essenslieferanten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er gehe davon aus, dass das Unternehmen seine Schulden in Höhe von 5,7 Milliarden Euro aus eigener Kraft zurückzahlen könne. Daher dürfte jeder Hinweis auf eine Verbesserung der Bilanz wesentlich sein, um die Investorenstimmung zu verbessern./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.