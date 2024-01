JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Über die Aktie des Essenslieferdienstes sei in den vergangenen Wochen mit Abstand am meisten debattiert worden - mit starken Haltungen sowohl von Optimisten als auch Pessimisten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die überwiegende Mehrheit der Anleger gehe weiterhin von einer hohen Wahrscheinlichkeit möglicher Übernahmeaktivitäten oder Veräußerungen in den nächsten Monaten aus./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2024 / 14:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.