JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan mit Blick auf die bevorstehenden Quartalszahlen Danone auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Die Einstufung für den Lebensmittelkonzern bleibt bei "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro, wie Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Angesichts der aktuellen Bewertung dürfte ein beruhigendes Quartalsergebnis und die Bestätigung der Prognose die Danone-Aktie antreiben. Auch mittelfristig sieht sie den Konzern trotz des makroökonomischen Gegenwinds recht positiv. Generell sei die Nachfrage für die Branche noch immer robust - trotz der enormen Preissteigerungen./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 00:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 01:05 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.