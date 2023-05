JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck nach vollständigen Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die nach den bereits bekannt gegebenen Eckdaten nun veröffentlichten weiteren Zahlen belegten eine starke Ergebnisqualität, schrieb Analyst Jose Asumendi am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dem saisonal schwächeren Jahresauftakt sollte in den kommenden Quartalen dank des hohen Auftragsbestands eine anziehende Gewinndynamik folgen. Den Ausblick habe das Unternehmen angesichts der weiter bestehenden Unsicherheiten mit Blick auf die Lieferketten bestätigt./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 06:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 06:38 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.