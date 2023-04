JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Zahlen zeigten klar, dass der Nutzfahrzeughersteller in den vergangenen zwölf Monaten aufgrund der hohen Rohstoffinflation und der Lieferunterbrechungen, durch die die Lkw nicht hätten ausgeliefert werden können, zu wenig verdient habe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Da nun endlich ausgeliefert werde und die Inflation durch Preiserhöhungen teilweise habe weitergegeben werden können, habe Daimler Truck mit seiner Marge die Erwartungen übertroffen. Das sei die größte Überraschung im ersten Quartal gewesen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 19:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 19:06 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.