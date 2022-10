JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Eckdaten des Lkw- und Busherstellers seien dank der Marke Mercedes Benz unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem Preiserhöhungen seien ein Grund. Mit dem Erreichen seiner Einsparziele dürfte der Konzern seine Profitabilität in den kommenden Quartalen weiter steigern./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 21:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 21:34 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.