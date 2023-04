JPMorgan belässt DWS auf 'Neutral' - Ziel 34,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DWS nach Quartalszahlen des Vermögensverwalters auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34,40 Euro belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn liege wegen geringerer Verwaltungs- und wertentwicklungsabhängiger Gebühren unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Angeliki Bairaktari am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Diese Enttäuschung könnte die Aktie nun erst einmal etwas belasten, und die Konsensschätzungen für 2023 dürften im unteren einstelligen Prozentbereich sinken. Doch immerhin sei der Nettomittelzufluss besser als prognostiziert ausgefallen./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 07:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 07:21 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.