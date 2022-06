JPMorgan belässt Credit Suisse auf 'Underweight' am Investorentag

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse anlässlich eines "Deep Dive"-Investorentags auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6,80 Franken belassen. Eine vorab veröffentlichte Präsentation beinhalte einige hilfreiche Details, was die Kernthemen Risikomanagement, Compliance, Technologie sowie Vermögensverwaltung betrifft, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung, dass im Übergangsjahr 2022 der Konzernumbau vorangetrieben werde, bedeute aber keinen Strategiewechsel./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 07:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 07:25 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.