JPMorgan belässt Covestro auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Von der Gaspreisbremse profitierten vor allem Chemiekonzerne mit hohem Produktionsanteil in Deutschland, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Dienstag in einem Kommentar auf den Expertenvorschlag vom Vortag. Besonders positiv seien die Auswirkungen für jene, die Energiekosten nicht absichern oder nur sehr kurzfristig. Dazu zählt Udeshi Covestro, Lanxess und in geringerem Maße BASF. Theoretisch könnten sie grob gerechnet etwa 10 Prozent ihres für 2023 erwarteten bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) an Spareffekt erzielen. Wacker Chemie und K+S hätten sich indes langfristig abgesichert und profitierten so nur von einem geringeren anteiligen Kostenanstieg 2023./ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 01:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 01:29 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.