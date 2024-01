JPMorgan belässt Continental AG auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie einen Konzernumsatz von 42,24 Millirden Euro und eine operative Marge von 6,4 Prozent für 2023. Damit liege er am oberen Ende der vom Autozulieferer angegebenen Zielspannen, schrieb er. Er hob seine Gewinnschätzungen für 2023 und auch 2024 an und begründete dies vor allem mit der Gummi-Sparte von Conti, aber auch mit Margenverbesserungen im Auto-Bereich./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 21:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 21:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.