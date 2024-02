JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 14,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Commerzbank nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Dank des überraschend hohen Zinsüberschusses und des guten Kostenmanagements sähen die Resultate gut aus, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Allerdings entspreche der Ausblick für den Zinsüberschuss - bis dato neben den geplanten Kapitalausschüttungen der wichtigste Kurstreiber für die Aktie - lediglich der Konsensschätzung./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 07:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.