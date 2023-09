JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 14,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Commerzbank nach der Ausgabe neuer Ziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,20 Euro belassen. Die für 2027 angestrebte Eigenkapitalrendite nach Steuern von mehr als 11 Prozent erscheine angesichts der Konsensschätzung von 9,3 Prozent für das Jahr 2025 ehrgeizig, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristige Kapitalausschüttungspolitik, die eine Ausschüttungsquote von über 50 Prozent in den Jahren 2025 bis 2027 vorsehe, impliziere eine attraktive Rendite. Doch die entsprechenden Erwartungen der Anleger seien schon vergleichsweise hoch./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 22:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.