JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 14,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,20 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu deutschen Banken seine Bewertungsmodelle für die Deutsche und die Commerzbank an. Dabei verwies er in erster Linie auf geänderte Annahmen in Bezug auf Kredite und Einlagenwachstum. An seinen Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie ändere sich nichts./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 21:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.