JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach den Jahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Resultate des vergangenen Geschäftsjahres dürften zwar einige Investoren für ein klärendes Ereignis halten, sie selbst sehe das aber anders, schrieb Analystin Anchal Verma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin hält die Prognosen des Medizintechnikkonzerns für das neue Jahr für zu optimistisch und sieht noch reichlich Gegenwind. So hänge eine Umsatzbelebung beispielsweise von der ungewissen Erholung in China ab. Zudem sei auch die in Aussicht gestellte Margenerholung angesichts steigender Löhne unsicher./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 23:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.