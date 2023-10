JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 77 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe die Erwartungen an das dritte Quartal übertroffen, schrieb Analystin Karin So in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Anhebung der Prognose habe man gerechnet. Der Fokus liege auf der starken Entwicklung der Online-Ticket-Verkäufe in den ersten neun Monaten des Jahres, die zu weiteren Anhebungen der Schätzungen führen dürften. Die Analystin sprach von insgesamt zuversichtlich stimmenden Zahlen von CTS./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 15:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 15:45 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.