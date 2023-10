JPMorgan belässt Brenntag auf 'Underweight' - Ziel 72 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. In seiner Kommunikation kurz vor Beginn der Schweigeperiode habe der Chemikalienhändler frühere Angaben bestätigt, wonach die Volumina sich im dritten Quartal im Vergleich zu den drei Monaten zuvor etwas erholt hätten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte aber durch eine Abschwächung der Bruttomarge pro Geschäftseinheit erneut zunichtegemacht werden. Der Experte kürzte seine Annahmen für den bereinigten Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) in diesem Jahr leicht./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 21:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 00:20 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.