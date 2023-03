JPMorgan belässt Brenntag auf 'Overweight' - Ziel 98 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers liege um fast elf Prozent unter dem Analystenkonsens, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das sei fast ausschließlich höheren Unternehmenskosten geschuldet. Der Mittelwert der für 2023 in Aussicht gestellten Spanne für das Ebitda decke sich in etwa mit der Konsensprognose./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 07:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.