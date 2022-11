JPMorgan belässt Brenntag auf 'Overweight' - Ziel 98 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi hält eine mögliche Übernahme von Univar in einer am Montag vorliegenden Studie für strategisch attraktiv. Das daraus resultierende Potenzial für den deutschen Chemikalienhändler hänge aber letztlich von Preis und Umsetzung ab./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2022 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.