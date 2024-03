JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 270 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Finanztrends Video zu Boeing Co.



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Spekulationen um eine Übernahme von Spirit AeroSystems auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Der Kauf des Herstellers von Flugzeugrümpfen wäre für Boeing kurzfristig keine großartige finanzielle Transaktion, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Studie. Letztendlich wäre es aber sinnvoll für den Luftfahrtkonzern, Spirit zu integrieren und damit die Produktion seiner Schlüsselstrukturen zu kontrollieren./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 05:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 05:11 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.