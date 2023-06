JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 225 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Selbst wenn der Krieg in der Ukraine ein Ende finden sollte, so stehe Europa doch erst am Anfang eines fünf- bis zehnjährigen Investitionszyklus in die Rüstung, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das gelte auch für fernöstliche Staaten wie Japan und Australien. Und allein die bereits abgeschlossenen Aufträge sprächen für ein robustes mehrjähriges Wachstum einiger großer europäischer Rüstungskonzerne. Unter diesen hob Perry BAE Systems, Rheinmetall und Thales hervor./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 20:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.