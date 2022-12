JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Finanztrends Video zu Boeing



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Im Jahr 2023 rechnet Analyst Seth Seifman für die nordamerikanischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche mit einem Kapazitätswachstum von 20 Prozent, womit dann wieder etwa 90 Prozent des Niveaus von 2019 erreicht sein dürften. Asien dürfte laut der am Donnerstag vorliegenden Studie rund 60 Prozent des von JPMorgan prognostizierten Wachstums beigetragen. Davon dürften etwa 20 Prozent aus China und die restlichen 40 Prozent aus der übrigen asiatischen Region kommen. Die Erholung in Chinas sei zwar nach wie vor von der Covid-19-Entwicklung abhängig, aber er rechne mit Verbesserungen nach den jüngsten politischen Änderungen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2022 / 09:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2022 / 09:11 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.