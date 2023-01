JPMorgan belässt Befesa auf 'Neutral' - Ziel 44 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Befesa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das Volumenwachstum der europäischen Dienstleistungsunternehmen dürfte 2023 überwiegend schwach ausfallen, während die gute Preisentwicklung ein organisches Wachstum stützen sollte, schrieb Analystin Sylvia Barker in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Margenaussichten blieben angesichts weiter steigender Löhne im Fokus. Im Falle einer Rezession seien die Konsensschätzungen in Gefahr. Mit Blick auf den Recyclingspezialisten Befesa hob Barker den im November veröffentlichten Wachstumsplan für die Jahre bis 2027 hervor. Erste Früchte dürfte er aber erst in mehr als zwei Jahren tragen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.