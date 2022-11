JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Richard Vosser attestierte dem Pharma- und Agrarchemiekonzern ein starkes drittes Jahresviertel. Die neuen Wechselkursannahmen führten indes dazu, dass die Markterwartung an den Gewinn je Aktie im Kerngeschäft um drei Prozent zu hoch sei, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 07:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.