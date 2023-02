JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach dem angekündigten Wechsel an der Unternehmensspitze auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Am Markt dürfte gut aufgenommen werden, dass der Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Bill Anderson einen Nachfolger für seinen scheidenden Vorstandschef (CEO) Werner Baumann gefunden habe, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ernennung eines CEO mit einem starken Profil in der Pharmabranche sei positiv für Bayer, insbesondere angesichts der bekannten Herausforderungen im Pharmageschäft./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 17:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.