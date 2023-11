JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 47 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach einem Studien-Rückschlag mit dem Hoffnungsträger Asundexian zunächst mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Neutral" belassen. Die Beendigung der Studie sei eine herbe Enttäuschung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sinke das Umsatzpotenzial des Mittels, das bisher mit 11,70 Euro je Aktie in seinem Bewertungsmodell gestanden habe. Wachstum werde dem Pharmageschäft damit noch weiter erschwert, mit Blick auf den baldigen Patentauslauf von Xarelto und Eylea./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 07:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.