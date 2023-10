JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 47 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sieht sich laut einem aktualisierten Ausblick auf den Quartalsbericht vom Montag leicht unter den neuesten Markterwartungen an operatives Ergebnis und bereinigten Gewinn je Aktie. Für 2023 liege der Konsens etwa am unteren Ende der Zielspanne der Leverkusener./ag/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 13:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 13:53 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.