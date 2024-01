JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach einer Konferenz zum Thema Gesundheit auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern rechne auf kurze Sicht mit Druck auf die Profitabilität, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Markteinführung der Medikamente Nubeqa und Kerendia sei in diesem Jahr aber eine zunehmende Dynamik abzusehen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.