JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach positiven Phase-III-Studiendaten zum Mittel Elinzanetant gegen Wechseljahresbeschweren auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Richard Vosser wertet die Daten in einer am Montag vorliegenden Studie als leicht positiv. Gleichwohl brauche es Details, um das mögliche Umsatzpotenzial abschätzen zu können. Zudem habe der japanische Pharmakonzern Astellas ein ähnliches Medikament bereits auf dem Markt./mis/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 11:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 11:56 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.