JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 615 Pence

Finanztrends Video zu BP



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Quartalszahlen des Öl- und Gasproduzenten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 615 Pence belassen. Die Resultate lägen durch die Bank deutlich unter den Erwartungen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Erwirtschaftung zusätzlicher Barmittel hinke den Erwartungen hinterher. Der Experte rät dazu, Aktien von Shell, Totalenergies und Eni zu bevorzugen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 08:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 08:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.