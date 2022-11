JPMorgan belässt BP nach Zahlen auf 'Neutral'

Finanztrends Video zu BP



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 530 Pence auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis je Aktie des Öl- und Gaskonzerns sei stark gewesen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer ersten Reaktion am Dienstag. Allerdings sei zu bedenken, dass es von Handels- und Einmaleffekten in der Gas- & Low Carbon-Sparte geprägt sei. Zudem seien die neu angekündigten Aktienrückkäufe in Summe geringer als jene aus den vorangegangenen Quartalen. Die Euphorie der Anleger angesichts dessen dürfte sich daher an diesem Handelstag in Grenzen halten./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 08:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2022 / 08:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.