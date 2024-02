JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 71 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach Treffen mit dem Management der Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Vorstandschef und Finanzchef hätten insgesamt zuversichtlicher geklungen als während der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. So sei das Ziel für die Eigenkapitalrendite zwar von 2025 auf 2026 verschoben worden, die Unternehmenslenker hätten aber auf die beständigen Verbesserungen der Rendite verwiesen./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2024 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.