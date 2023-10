JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Zahlen der französischen Großbanken für das dritte Quartal dürften von einer guten Kostenkontrolle und einer immer noch niedrigen Risikovorsorge gegen Kreditausfälle geprägt gewesen sein, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 18:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.