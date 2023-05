JPMorgan belässt BMW auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro

Finanztrends Video zu BMW St



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Autobauer sei sehr gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem ersten Kommentar am Donnerstag. Bemerkenswert sei, dass die Margenprognose für dieses Jahr nicht angehoben worden sei. Grund dafür sei, dasss die Münchener nach wie vor mit einem weiteren Aufbau von Fertigungskapazitäten für Elektroautos rechneten. Zudem gingen sie von höheren Refinanzierungskosten bei den Finanzdienstleistungen aus und von Gegenwind, etwa durch Wechselkurse und Rohstoffe./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 07:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 07:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.