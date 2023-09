JPMorgan belässt BBVA auf 'Neutral' - Ziel 8,90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach einem Treffen mit dem Unternehmenschef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Der Manager der spanischen Bank habe sich zuversichtlich geäußert, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erwarte werde, dass sich die Erträge im kommenden Jahr im Vergleich zu 2023 positiv entwickeln. Auch sehe die BBVA Luft für die Markterwartungen an den Nettogewinn in den kommenden zwei Jahren./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 21:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.