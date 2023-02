JPMorgan belässt BAT auf 'Overweight' - Ziel 3600 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco (BAT) totz negativer Nachrichten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Ein Pressebericht, wonach Konkurrent Altria sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des E-Zigaretten-Herstellers Njoy Holdings befindet, sei nicht gerade hilfreich für die Aktie des Tabakkonzerns, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die Ablehnung eines Antrags vor einem US-Berufungsgericht gegen ein Verkaufsverbot von Menthol-Zigaretten und andere aromatisierte Tabakprodukte in der Region Los Angeles sowie eine ähnliche Gerichtsentscheidung im US-Bundestaat Minnesota./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 20:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.