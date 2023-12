JPMorgan belässt BASF auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Konzern habe eine neue Strategie mit einer Ausgliederung von Unternehmensteilen, der Einführung neuer Steuerungskennzahlen und dem Fokus auf dem Barmittelzufluss angekündigt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit würden Sorgen von Investoren hinsichtlich des Aufwärtspotenzials im Vergleich zur stärker fokussierten Konkurrenz addressiert. Es bleibe aber abzuwarten, ob der jetzige Vorstoß mit der Zeit wirklich zu einer besseren Entwicklung beim Chemieriesen führe./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.