JPMorgan belässt BASF auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Wie bei vielen anderen Chemieunternehmen seien die Gewinne im dritten Quartal unter Druck geblieben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der kurzfristig schwierigen Ergebnis- und Barmittelaussichten rechneten die Ludwigshafener aber mit einer Nachfragestabilisierung sowie Verbesserungen in China und behielten die Dividende unverändert bei./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.