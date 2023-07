JPMorgan belässt BASF auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach endgültigen Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der nun erstmals veröffentlichte freie Barmittelzufluss liege deutlich unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ansonsten entsprächen die Resultate den bereits bekannten Eckdaten. Der jüngst gesenkte bereinigte operative Ergebnisausblick (Ebit) sei bestätigt und der Ausblick auf die Investitionen wie von ihm erwartet weiter nach unten revidiert worden./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 07:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / 07:18 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.