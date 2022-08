JPMorgan belässt BASF auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Agrarchemiekonzerns Bayer vom 4. August habe dieser darauf hingewiesen, dass BASF ein Schiedsverfahren gegen Bayer eingeleitet habe, dessen Entscheidung in Kürze erwartet werde, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies stehe im Zusammenhang mit der Übernahme mehrerer Agrarchemie-Geschäfte von Bayer durch BASF im Jahr 2018 für einen Kaufpreis von 7,6 Milliarden Euro. Udeshi geht davon aus, dass sich der potenzielle Streitwert in diesem Schiedsverfahren auf bis zu 1,5 Milliarden Euro belaufen könnte und betonte, dass sich BASF bisher nicht öffentlich zu dazu geäußert hat./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2022 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.