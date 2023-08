JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 9,90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe durchwachsene Resultate präsentiert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Schwächere Absätze seien durch ein starkes Rohergebnis je Fahrzeug (GPU) kompensiert worden, da das Management Anstrengungen zur Verbesserung der Kostenbasis und der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Geschäftsbereiche unternommen habe./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 07:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 07:32 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.