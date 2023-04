JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 13500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Analyst James Gordon befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer aktualisierten Vereinbarung mit Sanofi über die gemeinsame Entwicklung des Medikaments Beyfortus zur passiven Immunisierung schwerer, durch das Humane Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) verursachter Infektionen der unteren Atemwege bei Frühgeborenen und Säuglingen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 08:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 09:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.