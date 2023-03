JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 13500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Analyst James Gordon wertete die neuesten Ergebnisse zweier Krebsstudien mit den Mitteln Imfinzi und Tagrisso jeweils als Pluspunkt für das Pharmaunternehmen. Allerdings seien womöglich bei der Imfinzi-Studie noch längerfristige Daten nötig, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tav/gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 08:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2023 / 08:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.