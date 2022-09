JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 12500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12500 Pence belassen. Die vom US-Pharmakonzern Gilead im Vorfeld des ESMO-Fachkongresses veröffentlichten Daten zum Brustkrebsmedikament Trodelvy erschienen weitaus schwächer als Astrazenecas Ergebnisse mit seinem Mittel Enhertu, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies bedeute somit nur wenige Wettbewerbsgefahr für den britisch-schwedischen Hersteller./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 08:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 09:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.