JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 12500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12500 Pence belassen. Die um die Ergebnisse der Destiny-Breast04-Studie erweiterte US-Zulassung des Krebsmittels von Enhertu mit der Indikation HER2-armer metastasierender Brustkrebs sei extrem schnell erfolgt, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe bislang für 2023 mit einer Zulassung gerechnet. Auch die Konsenserwartungen für den Marktstart mit dieser Indikation müssten nun vorgezogen werden./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2022 / 22:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.