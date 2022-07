JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 12000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12000 Pence belassen. Analyst James Gordon rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht damit, dass das zweite Quartal der Briten im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen ist. Im weiteren Jahresverlauf stünden Phase-III-Ergebnisse zum Krebs-Antikörper DS-1062 an, die sein klares Blockbuster-Potenzial zeigen dürften. Insgesamt sei die Pipeline prall gefüllt mit Wirkstoffkandidaten in der letzten klinischen Erprobungsphase./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 18:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.